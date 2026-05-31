I carichi esagerati, la notte di Manchester e non solo: tutti gli attriti da De Bruyne e Conte

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Due visioni diverse che hanno convissuto per una stagione, ma senza mai trovare la giusta sintonia.

Il rapporto tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte non sarebbe mai realmente sbocciato. Il centrocampista belga, in un'intervista rilasciata in patria a Nieuwsblad durante la nona edizione della "KDB Cup" a Drongen, ha lasciato intendere di non aver vissuto al meglio la convivenza con l'ex tecnico del Napoli.L'edizione odierna de Il Mattino racconta il retroscena: "Il feeling del belga - ma anche di qualche altro elemento della rosa - con l'ex allenatore del Napoli non è mai scoppiato. De Bruyne si lascia andare: 'Sono contento vada via'".

Gli attriti tra Conte e De Bruyne

Secondo il quotidiano, alcuni momenti avrebbero segnato il rapporto tra i due: dalla sostituzione nella notte di Manchester City-Napoli fino ai metodi di lavoro. "I carichi di lavoro per Kevin erano sembrati esagerati sin dal ritiro estivo, ma si è sempre messo a disposizione". Due visioni diverse che hanno convissuto per una stagione, ma senza mai trovare la giusta sintonia.