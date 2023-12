Juve-Napoli si sfidano anche per il Mondiale per Club: chi è in vantaggio

Coem scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Juve-Napoli è una sfida che ricorrerà spesso in stagione anche in Europa

L’Inter è già qualificata alla fase finale. C’è spazio per un’altra italiana. In questo momento la Juve è in vantaggio su Milan e Napoli con entrambi i criteri in gioco per stilare la classifica. Per il ranking Uefa: Juve 47, Milan 39, Napoli 34. Per il ranking Fifa: Juve 52, Milan 42, Napoli 39. La classifica si chiuderà a fine stagioni. I rossoneri sono a rischio eliminazione in Champions, il Napoli invece andrà agli ottavi e quindi può ridurre il distacco dalla Juve (squalificata in Europa).