Juve, retroscena sulla frase d’addio di Sarri: "Mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile"

Su Corriere di Torino si parla dell’addio a Maurizio Sarri. In camera caritatis un confronto c’è stato, anche un tentativo per ora vano di giungere a una risoluzione del contratto: nessuno sconto da parte di Sarri, finché non ci sarà un nuovprogetto da sposare rimarrà a libro paga per 6 milioni lungo tutta questa stagione poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto con un anno d’anticipo.

E un messaggio da parte di Sarri alla Juve tutta "Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile", parola più parola meno, il pensiero del Comandante al momento dei saluti. Era l’8 agosto quindi, via Sarri, dentro Andrea Pirlo. Per cambiare tutto, quantomeno il più possibile. Servirà tempo per capire quanto la rivoluzione possa passare dal campo, domenica alle 10.30 il primo test contro il Novara, le prove fin qui parlano di un sistema di gioco che oscilla tra il 4-3-3 al 3-4-3. Ma il mercato deve ancora entrare nel vivo. Il colpo grosso, vedi centravanti, deve ancora arrivare con Suarez sempre più vicino ma non ancora preso, per questo il lavoro di Fabio Paratici è rivolto a tenere il più possibile vive le piste alternative, da Edin Dzeko in poi. Doveva cambiare tutto, per ora la rivoluzione è ferma a un mese fa: via Sarri, dentro Pirlo. Comunque un gran cambiamento.