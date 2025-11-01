Juve-Spalletti, Corbo: "A Napoli sarà in imbarazzo, giurò amore eterno per fuggire..."
Nel suo fondo su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha raccontato anche dell'approdo in bianconero di Luciano Spalletti: "Alla rivale storica con un contratto di miti pretese s’è concesso Spalletti. Dopo Higuain e Sarri. L’allenatore dello scudetto 2023 è crollato. Brutale il tonfo con la Nazionale. Un contratto di 8 mesi in prova lo dimostra. Un momentaccio per lui, Inutile gli sciami di battute sui social. Al sontuoso talento tecnico si è aggiunto il dono della parola. I fatti dicono che talvolta la spreca.
C’è a Napoli chi propone la revoca della cittadinanza onoraria, ricevuta il 7 dicembre 2023. Giusto due anni dopo lo incontrerà il Napoli in campionato. Il buonsenso consiglia di dimenticare Spalletti. Lasciando solo a lui l’imbarazzo dell’appuntamento. Non sono tutti Diego Maradona né Sofia Loren che gli sono accanto nel Pantheon dei cittadini onorari. Giurava eterno amore e così giustificò la sua fuga da Napoli. Peggio il livore del libro contro De Laurentiis".
