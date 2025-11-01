Como, Fabregas ha diversi dubbi: le ultime di formazione verso il Maradona
Al Maradona arriva un Como carico d'entusiasmo ed ancora più convinto dell'anno scorso. Fabregas vuole continuità per spiccare il volo in classifica dopo il tris rifilato nel turno infrasettimanale al Verona. Anche lui, come Conte, ha optato per il silenzio non tenendo la conferenza stampa, ma le idee sono chiare. Il tecnico del Como confermerà il 4-2-3-1, valutando solo qualche piccola modifica in termini di interpreti, scrive il Corriere dello Sport:
al centro della difesa Kempf contende una maglia da titolare a Carlos mentre Da Cunha dovrebbe partire dall’inizio al posto di Caqueret. Tra coloro che scenderanno in campo dal primo minuto anche Assane Diao, che proprio lo scorso febbraio punì la squadra di Conte con il sigillo da tre punti, ma a oggi è ancora a secco in fase realizzativa. In avanti Douvikas è destinato a vincere il ballottaggio con Morata con quest’ultimo che ritroverà il suo ex allenatore.
