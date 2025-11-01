Sacchi esalta Napoli-Como: "Non ci annoieremo! Ecco le due strategie tattiche"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex CT Arrigo Sacchi ha parlato di Napoli-Como, due squadre che apprezza moltissimo: "Giocano entrambe un bel calcio, il calcio che piace a me: aggressivo, coraggioso, propositivo. Così si esalta il collettivo. E il merito di tutto ciò è, senza alcun dubbio, dei due allenatori. Diversi nei metodi, a volte anche nelle interpretazioni dei singoli momenti, ma simili nell’obiettivo da raggiungere: la vittoria attraverso il gioco. Il pubblico non si annoierà. Sia il Napoli sia il Como seguono la stessa linea: vogliono dominare l’avversario, prendere possesso del campo. Non si accontentano mai".

Sul piano gara dei due allenatori: "Napoli e Como non buttano mai via il pallone. Il Napoli proverà a spingere e a sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo. Il palleggio dei ragazzi di Conte è spesso molto verticale e molto incisivo. Fabregas? Ordinerà un pressing molto offensivo, perché cercherà di non far partire l’avversario. Il Como gioca con la difesa molto alta e dovrà stare attento perché il Napoli ha elementi bravi a buttarsi negli spazi. Penso a McTominay, centrocampista di rara efficacia e alla velocità di Hojlund. Mi aspetto una partita aperta".