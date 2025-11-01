Spalletti-Juventus, Cdm: "Conte da apprezzare, a Napoli evoluti dopo Gonzalo e Sarri"

"Dai, ci siamo civilizzati. Merito tuo, di Gonzalo, del comandante Sarri, Giuntoli e tanti altri: ci avete laicizzato, abbiamo capito che eravamo solo primitivi, ci siamo evoluti", scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno, in riferimento a Luciano Spalletti, presentato ieri a Torino, e della differenza con Antonio Conte. Di seguito uno stralcio:

"Signori, noi abbiamo qua Antonio Conte, che quando va a giocare allo stadium fa il giro del campo e si prende gli applausi dei gobbi, che da due anni schiumano a vederci vincere. È il calcio senza passione, ognuno compra i professionisti dell’altro. Ci ha diretto per anni uno che è andato a Torino e ha baciato la terra quando è arrivato dicendo che non amava altro che voi. Poi non gli è andata bene e noi, incivili, abbiamo assai goduto. Antonio Conte ce lo ha detto subito: sono gobbo, giudicatemi da ciò che saprò fare oppure fottetevi. Apprezzabile. A te non possiamo garantire altrettanti applausi". Ed ancora: "C’è brutta gente che scrive e che ha travisato le tue parole su Napoli, tu parlavi solo dell’anno post scudetto — Luciano, lo sai meglio di noi, la verità non esiste più, contano solo i social e la loro falsificazione seriale La verità deperisce in giornata, domani già ti chiederanno la formazione per la Cremonese e se non vinci c’è caso che comincino a tirarti i primi pomodori digitali".