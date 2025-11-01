Trappola Como, Gazzetta avvisa: "Gioca alto ed ha la seconda miglior difesa!"

Il Napoli è tornato a somigliare molto a quello dello scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport, pur sottolineando che è accaduto per accadimenti incontrollabili, come l’infortunio di Kevin De Bruyne, e riflessioni accurate dopo la doppia bastonata tra Torino e Eindhoven. Non solo per modulo, ma per atteggiamento, conoscenza, convinzione. Quest'oggi di fronte ci sarà il Como che a sua volta è diverso.

Il decimo posto dell'anno scorso del Como con una differenza reti di -3 (49 gol fatti, 52 subiti) non poteva portare in Europa. Quel Como puntava a salvarsi e ha incassato 25 reti più del Napoli. Adesso invece Fabregas ha la seconda miglior difesa della A: "6 gol subiti. Mentre Conte è a 8. Si sono invertiti i ruoli, lo studente ha messo in pratica altre lezioni del professore? Può darsi, ma non si è chiuso dietro, tiene lontano gli avversari andando a rubare il pallone in alto (72 recuperi offensivi, i migliori in A) e gli piace avere il pallone: 59,4%, secondo in questa graduatoria. Chi la comanda? Il Napoli: 60,3. Le squadre si somigliano molto di più; il Como ha perso solo una volta e il Napoli due".