Torna anche Lobotka: oggi in panchina, c'è un obiettivo verso la sfida all'Eintracht
Non solo Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund dal primo minuto. La gara col Como segnerà anche il ritorno - seppur in panchina, inizialmente - di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha smaltito la lesione all’adduttore rimediata con il Genoa e si accomoderà in panchina. Secondo quanto racconta Repubblica, il piano è averlo al meglio in Champions contro l’Eintracht Francoforte martedì. Intanto proverà a disputare qualche minuto con il Como.
Non finisce qui. In tribuna ci sarà Romelu Lukaku: l'attaccante ieri si è allenato ieri al Training Center di Castel Volturno dopo la riabilitazione effettuata ad Anversa (nella stessa struttura che sta ospitando De Bruyne) a causa della lesione al retto femorale dello scorso 14 agosto. Il belga avrà bisogno di un mesetto per rientrare in gruppo e l'obiettivo - si legge - è essere a disposizione in Supercoppa a metà dicembre.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
