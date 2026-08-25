Calciomercato Napoli: la decisione sul futuro di Lucca è stata presa

Calciomercato Napoli: la decisione sul futuro di Lucca è stata presaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Insieme con Hojlund costruirà la coppia di centravanti puri".

Lorenzo Lucca e Noa Lang, due degli uomini al centro delle valutazioni di mercato del Napoli. Con il trascorrere dei giorni aumentano le possibilità che l'esterno olandese rimanga a disposizione di Massimiliano Allegri: "Più passano i giorni, più Lang si avvicina alla permanenza". Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli, Lucca sarà il vice Hojlund

Una situazione che sembra invece ormai definita per Lorenzo Lucca. L'attaccante, nonostante le indiscrezioni su una possibile partenza circolate nelle ultime settimane, è destinato a restare in azzurro: "Cosa che invece sembra già certa per Lorenzo Lucca: non si muoverà". Il Napoli avrebbe dunque deciso di puntare ancora sull'ex Udinese, che insieme a Rasmus Hojlund andrà a comporre la coppia di riferimenti offensivi a disposizione di Allegri: "Insieme con Hojlund costruirà la coppia di centravanti puri".