Juventus, incubo penalità ma può slittare alla prossima stagione in un caso

"Una pena comunque «afflittiva». Con «uno o più punti» in meno, il club dovrebbe dunque perdere qualcosa (esempio: la qualificazione in Champions)".

TuttoNapoli.net

Su Gazzetta dello Sport si parla di "Incubo penalità" per la Juventus. La Procura adesso indaga sull’accordo calciatori-club: la sentenza può incidere già in questa Serie A. Tutto si gioca sull’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva. In cui al comma 4 si prevede la «penalizzazione di uno o più punti in classifica» per la società che «mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti».