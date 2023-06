Kim, irrompe il City: Guardiola dopo la Champions vuole il colpo in difesa

Del forte interesse del City ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Sorpresa Kim: si inserisce il City che prova a battere sul tempo lo United ed il Bayern Monaco. Questa la novità sul futuro del difensore sud coreano, col Napoli ormai rassegnato a perdere il centrale arrivato un anno fa. Del forte interesse del City ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Guardiola dopo la Champions vuole regalarsi il colpo in difesa. Il City ha fame di successi, non si è certo saziato con la Champions, ed ha anche bisogno di un difensore che consenta a Guardiola di difendere il Treble : il derby di Manchester è cominciato così l'altro giorno, ha mandato in fibrillazione anche Ten Hag, ha allungato qualche ombra (ma si fa per dire) sul destino di Kim che soltanto il calendario finirà per rimuovere. Il primo luglio, quando tutto potrà accadere alla luce del sole, si avrà certezza dell’indirizzo di casa di Kim: Manchester or Manchester, Old Trafford o City Stadium.