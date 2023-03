Kim stizzito in Nazionale, Gazzetta: "Due motivi alla base del suo nervosismo"

Hanno fatto discutere alcune parole di Kim e la sua reazione in Nazionale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela

Hanno fatto discutere alcune parole di Kim e la sua reazione in Nazionale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela: "Alla base del nervosismo le continue domande dei giornalisti coreani sul mercato e probabilmente anche il fatto che non gli sia stato risparmiato un solo minuto dal c.t. Klinsmann per due amichevoli non proprio fondamentali. Kim tiene al suo rapporto con Napoli e il Napoli. E questo è garanzia di serietà".