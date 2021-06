Koulibaly cuore d'oro: ha inviato ambulanze e materiale sanitario in Senegal

Splendido gesto di Kalidou Koulibaly in occasione del suo compleanno. Dal porto di Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, il difensore azzurro ha mandato in Senegal una nave carica di materiale sanitario: due autoambulanze, delle lettighe, mascherine, camici ospedalieri. L’anima solidale è una costante nella vita di Kalidou: a Napoli ha aiutato spesso i senza fissa dimora, gli ambulanti ai semafori, si è reso protagonista d’iniziative importanti per i bambini del Pausillipon.