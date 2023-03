L'analisi di Gazzetta: così Spalletti proverà a sfruttare Kvara e Osimhen contro Gasp

L’Atalanta difende in maniera diversa, con le aggressioni uno contro uno, e il Napoli forse correrà di meno il rischio fuorigioco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvara e Osimhen da lanciare sfruttando l'atteggiamento dell'Atalanta. Questa una delle possibili chiavi tattiche della sfida Spalletti-Gasperini di sabato al Maradona: "Domenica Sarri ha inibito Kvara e Osimhen con la squadra “corta”, compattata in 30 metri, 32 di media per la precisione. La Lazio ha tenuto una linea difensiva “alta”, il Napoli è finito per tre volte in fuorigioco, non molte, ma i suoi attaccanti sono stati frenati dal timore di scoprirsi al di là.