L'annuncio del CorSera - Europei a rischio: tre ipotesi per giugno

Il coronavirus è un problema serio che ha condizionato la nostra vita, le nostre abitudini e anche gli appuntamenti sportivi già fissati da tempo in calendario. Rischia di saltare a questo punto anche l'Europeo. Il Corriere della Sera ricorda che un problema sarà lo spostamento dei giocatori impegnati con le Nazionali tra fine marzo e inizio aprile: l’Uefa spera si possa viaggiare per motivi di lavoro, ma in caso di ulteriori restrizioni dovrà rinviare o posticipare i match. Per l'Europeo a rischio, tre ipotesi: slittamento, compressione delle gare e rinvio. Si naviga a vista, tra incertezza e paura.