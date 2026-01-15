L'assenza di Conte e il nodo infortuni: cosa paga il Napoli contro il Parma

Il pareggio senza reti contro il Parma lascia il Napoli fermo a quota 40 punti e allunga la serie di X a tre consecutive. Una frenata che complica la corsa scudetto e allontana gli azzurri dalle posizioni di vertice. A provare a spiegare lo stop è l’edizione odierna di Repubblica. Il primo fattore è l’assenza di Antonio Conte in panchina: la squalifica del tecnico avrebbe tolto carica agonistica alla squadra, privata del suo punto di riferimento. Il Napoli, si legge, ne ha risentito soprattutto sul piano dell’intensità.

Il secondo nodo è l’emergenza infortuni. Con una rosa ridotta all’osso, molti giocatori sono costretti agli straordinari e la stanchezza, soprattutto nei turni infrasettimanali, presenta il conto. L’emergenza, però, è solo una giustificazione parziale: il Parma è stato più bravo a gestire le energie.