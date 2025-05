Repubblica - Garnacho scomparso: il Napoli ha fatto una scelta avveduta

vedi letture

"Anche sul mercato invernale, se si riflette, più che un mancato acquisto la rinuncia a Garnacho è stata una scelta avveduta. È sparito dai radar della Premier". Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica. Nel suo editoriale parla di gennaio, del mercato, delle scelte che alla fine si sono rivelate comunque vincenti.

"Si è intanto fatto spazio a Raspadori, 5 gol in 23 partite, il solo con Milik e Soulé ad aver segnato due volte su punizione diretta, calciandone meno di 10. Media elevata. Jack è l’asso che Conte ha scoperto alla fine nelle sue tasche, dopo Neres nell’ennesimo infortunio. In un dialogo immaginario, ma non distante dalla realtà, Conte ha valorizzato oltre misura giocatori presi a condizioni di outlet, McTominay il primo, arrivato dove non l’aveva certo condotto il Manchester United".