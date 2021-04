L'editoriale di Corbo: "Gattuso ha già scelto di andare via. Andrà dove lo porta il carattere"

Quale sarà il futuro di Gattuso al termine della stagione? Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Repubblica: "Quasi coetanei, 43 anni Gattuso dal 9 gennaio e 42 Pirlo il 19 maggio, campioni del mondo nel 2006, seguono strade diverse. Se Pirlo solenne e contemplativo appare come un genio da laboratorio, intelligenza artificiale trasferita dal campo alla panchina, Gattuso segue il suo istinto di eterno migrante dalla vita dura. Dalla Svizzera con il Sion in Italia con Palermo, Pisa per sostituire Montella al Milan e piantarlo dopo la mancata Champions a 63 punti. Ancora tanto da vincere, ma ha già deciso di cambiare, scommette l’anima per la Champions e addio Napoli, va dove lo porta il carattere. Il suo limite, la sua forza".