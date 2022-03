L'editoriale di Corbo: "Italia fuori dai Mondiali e Dybala in Procura, che coincidenza..."

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: "C’è una folle corsa a cercare nella memoria una serata più amara per il calcio italiano, una disfatta più grave della seconda assenza consecutiva dal Mondiale, una sconfitta più paradossale di quella subita a Palermo dopo il gol al minuto 92 dalla Macedonia del Nord. Un diagonale non imparabile per Gigio Donnarumma.

Nello stesso giorno, a Torino il calciatore Dybala per quattro ore deve rispondere in Procura come teste nell’inchiesta Prisma, che tende a far luce su presunte anomalie ed eventuali reati nei rapporti economici tra la Juve ed i suoi calciatori. Si parla di plusvalenze, falsi in bilancio, artifici contabili.

Magari sarà tutto chiarito, ma la coincidenza tra una disfatta sul campo avvertita come una tragedia e l’ennesimo contatto tra calcio italiano e magistratura requirente dimostra che tutto il movimento rischia troppo spesso di deviare dal corso di regolarità, trasparenza, lealtà".