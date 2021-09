L'editoriale di Sconcerti: "Il calcio dell'Inter più adatto rispetto alle armonie del Napoli"

Il direttore Mario Sconcerti analizza gli ultimi risultati di Serie A sulle colonne del Corriere della Sera. "Allegri continua a rovesciare la sua Juve come fosse un cappotto dei poveri - si legge - ma non trova l’effetto caldo che cerca". A suo avviso si è tornati alla normalità senza nessuna tattica, il nuovo è arrivato dalla necessità di scendere in dieci nella metà campo degli altri, senza più limiti o compiti. "Ma di una Juve che dovrebbe cominciare un nuovo ciclo, pochissime tracce".

Non è stato brillante nemmeno il Milan, secondo Sconcerti, dato il troppo turnover e un Venezia organizzato. A suo avviso si è rivista a tratti la stessa difficoltà della stagione scorsa, l’assenza dei gol facili, con in più una piccola presunzione quasi nuova, un’aggiunta di sicurezza che nel calcio è spesso conseguenza della crescita, ma non aiuta mai. "Meglio forse l’arroganza pratica dell’Inter che a me sembra più adatta al campionato anche del calcio pieno di armonie del Napoli".