L'editoriale di Sconcerti: "Il Napoli non ha giocato male, la differenza l'ha fatta l'Inter"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti commenta così il ko del Napoli contro l'Inter al San Paolo: "Il Napoli non ha giocato male, ha perso su due infortuni di Di Lorenzo e Meret, ma è stato più accanto all’avversario di tante altre volte. La differenza l’ha fatta l’Inter, è stata l’Inter a essere ogni volta nuova e sempre bella. Continua a crescere, ha recuperato giocatori come Gagliardini e Vecino che erano stati quasi dimenticati, non c’è un giocatore che stia dando meno rispetto a un anno fa. Ma la regolarità di Conte nell’ottenere risultati assomiglia molto alla scienza".

E ancora: "Il Napoli ha perso altre partite al San Paolo con avversari inferiori, ma per sviste. L’Inter, con calma, ha sempre fatto la partita e spesso dominato. Una dimostrazione che le dà per la prima volta in modo concreto la stessa diversità della Juve".