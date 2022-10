L'editoriale di Sconcerti: "Napoli non italiano! Sta giocando un calcio di un altro livello"

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sul Napoli dopo il 6-1 in casa dell'Ajax

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sul Napoli dopo il 6-1 in casa dell'Ajax. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Gli azzurri trovano il loro più grande risultato nella storia dei loro viaggi in Europa. È impressionante la facilità di gioco del Napoli attuale contro qualunque avversario. L’Ajax lo ha attaccato uomo su uomo, il Napoli non ha fatto una piega, ha via via, con calma e classe, superato uomo dopo uomo. In questo momento gioca un calcio non italiano, di un gradino superiore. Ma è tutta l’Europa a essere scossa dalle novità. Stanno restando fuori Atletico, Barcellona, Ajax, Juve, Chelsea, soffre molto il Liverpool. È come ci fosse una gran voglia di ricominciare da capo. Vediamo se è vero".