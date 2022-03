L'infortunio di Di Lorenzo non è l'unico problema per Spalletti verso l'Atalanta

Confermata la diagnosi per Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli ieri ha riferito che il laterale si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Confermata la diagnosi per Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli ieri ha riferito che il laterale si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani presso la clinica Villa Stuart ed il controllo "ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo". Stop dunque da stimare intorno ad un mese che significa finire fuori dai giochi per i prossimi tre big match contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Malcuit o il giovane Zanoli le alternative, non è da escludere l'adattamento di Tuanzebe, ma la sostituzione di Di Lorenzo non è l'unico grattacapo per Spalletti verso l'Atalanta.

Gli squalificati

Oltre a Rrahmani al centro della difesa, che verrà sostituito da Juan Jesus, Spalletti dovrà fare a meno del trascinatore dell'ultimo periodo. L'assenza di Victor Osimhen è di quelle pesanti perché senza di lui la media punti praticamente si dimezza ed il Napoli è costretto a cambiare sviluppo di gioco. Peraltro proprio l'attacco alla profondità è la caratteristica più importante per sorprendere le marcature a tutto campo e l'aggressività dell'Atalanta.

Gli acciaccati ed i nazionali

Sono out Meret e Petagna, ma Spalletti deve fare i conti anche con i fastidi muscolari di Anguissa che ha saltato gli impegni col Camerun. Da non trascurare anche la questione nazionale con diversi azzurri attesi da gare decisive e rientri lunghi e in prossimità delle gare: oltre ad Ospina, che si gioca tantissimo con la sua Colombia, da monitorare l'impiego di Lozano, al rientro, ma che è atteso da ben tre gare con il suo Messico.