L'Italia sfida l'Estonia, Il Mattino: "Di Lorenzo spinge la nazionale"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

"Di Lorenzo spinge la Nazionale". Questo il titolo in apertura delle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Mattino. Questa sera l'Italia scenderà in campo a Tallinn per affrontare l'Estonia in un match importantissimo in chiave secondo posto. Fra gli elementi imprescindibili c'è il capitano del Napoli che sarà sempre al suo posto sulla fascia destra dal primo minuto. Di seguito la prima pagina integrale