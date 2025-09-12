L'ultimo problema per Conte: a Castel Volturno c'è un osservato speciale

Antonio Conte si trova di fronte a un dilemma non da poco in vista dei prossimi impegni del Napoli, che affronterà domani sera la Fiorentina e giovedì il Manchester City in Champions League. Il tecnico salentino, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sta monitorando attentamente la condizione fisica dei suoi giocatori, in particolare quella di Frank Anguissa.

Il centrocampista camerunense, reduce da un lungo viaggio e dagli impegni con la sua nazionale in Africa, è l'osservato speciale. Conte, infatti, non vorrebbe mai privarsi del suo perno, colui che rappresenta l'equilibrio del centrocampo azzurro. L'obiettivo dell'allenatore è schierare in campo i "Fab Four", ovvero i quattro centrocampisti più brillanti della sua squadra, ma la stanchezza di Anguissa potrebbe far saltare i suoi piani.

Il camerunense dovrà dimostrare di aver recuperato le energie necessarie per scendere in campo senza rischi. Conte, pur non volendolo forzare, sa bene quanto la sua presenza sia fondamentale per il gioco del Napoli, specialmente in vista di una settimana così intensa e delicata.