De Bruyne e non solo: tutte le buone notizie per Conte dalle nazionali

vedi letture

I Nazionali hanno dato segnali molto positivi. Le ottime prestazioni e i gol di Kevin De Bruyne e Scott McTominay dimostrano l'ottimo stato di forma della squadra, così come la brillantezza di Matteo Politano, che si prepara a firmare un prolungamento del contratto fino al 2028. Anche Billy Gilmour si è messo in mostra, a testimonianza di quanto la panchina del Napoli sia profonda e ricca di talento.

Il Napoli si prepara ad affrontare una settimana intensa con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica e fare bella figura all'esordio in Champions League contro un Manchester City partito al rallentatore in Premier League. Le decisioni di Conte saranno cruciali per il successo di questa doppia sfida. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.