Abodi a Napoli: incontro col sindaco Manfredi, si parlerà anche di stadio Maradona

Oggi arriva al Circolo Savoia il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi per fare il punto su due dossier che vedono la città protagonista di due eventi di spessore internazionali, evidenzia oggi Il Mattino: Euro 2032, e quindi stadio Maradona, e Coppa America. Il ministro è stato invitato al Circolo dal Presidente del Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta che consegnerà al Ministro una scultura con i colori bianco blu del Circolo per aver portato nel golfo di Napoli l’America’s Cup 2027.

Ci sarà però anche modo di riparlare del progetto del Napoli presentato dalla Zes di uno stadio nell’area del Caramanico. Ma torniamo allo stadio Maradona. Il Comune ha inviato alla UEFA e alla FIGC la lettera con la quale ha candidato Napoli e il Maradona quale impianto per le gare della kermesse calcistica di Euro 2032 organizzata in condominio con la Turchia. Dieci le sedi da scegliere, cinque toccano all’Italia e Napoli se anche un po’ indietro è perfettamente nei tempi per essere scelta quale sede.