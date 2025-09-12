Fiorentina-Napoli, il Franchi si prepara: da Firenze annunciano "atmosfera calda"

Fiorentina-Napoli di domani avrà la cornice di pubblico che merita con 20 mila tifosi viola attesi sugli spalti. Riguardo al settore ospiti il tifo organizzato napoletano, come tante altre realtà italiane hanno fatto in precedenza, ha deciso di disertare la trasferta di Firenze a causa delle limitazioni nella capienza dello spicchio dedicato agli ospiti, che potrà essere occupato soltanto da 300 spettatori. Complice anche il divieto di vendita dei tagliandi negli altri settori dello stadio ai residenti in Campania, il Franchi sarà praticamente tutto gigliato.

Ieri è arrivato il dato definitivo sugli abbonamenti, 13.478 tagliandi stagionali staccati (+12% rispetto alla scorsa stagione). Considerando i 7mila biglietti venduti per la singola sfida domani sera i tifosi sugli spalti saranno più di 20mila. Non ci sarà comunque il tutto esaurito visto che la capienza massima del Franchi, considerando i lavori di restyling, al momento è di circa 23mila spettatori. A riportarlo è il Corriere dello Sport.