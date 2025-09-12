Anguissa, CdM: possibile stop precauzionale, Conte pensa al cambio modulo
Antonio Conte si trova a dover gestire il primo vero tour de forcr di questa stagione, con due impegni cruciali in pochi giorni: la trasferta di domani contro la Fiorentina e la sfida di Champions League di giovedì contro il Manchester City. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, le scelte del tecnico pugliese non saranno semplici, specialmente a causa di un possibile stop precauzionale per Frank Anguissa.
In caso di assenza del centrocampista camerunense, Conte potrebbe optare per un cambio di modulo, abbandonando il consueto 3-5-2 in favore di un 4-3-3. Una soluzione che vedrebbe l'inserimento di Noa Lang sulla fascia sinistra d'attacco, supportato da Mathías Olivera in difesa. Questa mossa servirebbe a bilanciare l'assenza di Anguissa e a sfruttare al meglio la rosa a disposizione.
