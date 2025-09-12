Pioli è pronto a cambiare modulo per arginare il Napoli: la mossa al vaglio del tecnico

La Fiorentina prepara il big match contro il Napoli. Stefano Pioli starebbe pensando anche a qualche novità, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport: "C'è una scelta tattica, ma anche una suggestione tutta italiana ad accompagnare le ore di avvicinamento alla sfida contro il Napoli: un centrocampo a tre tutto italiano con l'esordio di Nicolussi Caviglia insieme a Fagioli e Mandragora.

È una delle ipotesi per Stefano Pioli che si prenderà le ultime ore per decidere, ma che sa di poter contare sulla disponibilità di tutti e una rosa profonda. II 3-5-2 sembra il sistema di gioco ideale per cercare di arginare al meglio gli uomini di Antonio Conte".