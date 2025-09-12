Lucca-Hojlund, Conte pensa a una gestione ad hoc tra Fiorentina e Man City: i dettagli

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato contro la Fiorentina e un interrogativo che tiene banco è chi tra i due nuovi attaccanti, Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca, scenderà in campo dal primo minuto. Il dubbio è lecito, considerando l'immediato tour de force che attende gli azzurri, con l'impegno di Champions League contro il Manchester City che incombe. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la rotazione tra i due centravanti sarà un tema caldo nelle prossime settimane. Lucca potrebbe avere la meglio per la partita contro i viola, per poi lasciare spazio a Hojlund nella trasferta in Inghilterra.

Subito dopo, la squadra affronterà il Pisa al Maradona. Saranno tre gare in nove giorni e sei in meno di un mese, un vero e proprio banco di prova per l'alternanza in attacco. Chiunque giochi, l'intenzione di Conte è chiara: sfruttare al massimo entrambi gli attaccanti. L'utilizzo dei cinque cambi, infatti, rende fondamentale avere a disposizione diverse opzioni in ogni ruolo. Le scelte finali dipenderanno dalle indicazioni che il tecnico otterrà dagli allenamenti e, soprattutto, dalle risposte che i due attaccanti daranno in campo.