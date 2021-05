La Champions per rendere ancor più competitivo il Napoli: col Verona 50mln in ballo

"Domenica il Napoli si gioca la Champions League contro il Verona, vuole chiudere in bellezza questa cavalcata e prendersi un traguardo costruito con la fatica, che vale più di 50 milioni d’introiti e una dimensione d’alto profilo per il club". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come sia importante per un club come il Napoli staccare il pass per l'Europa dei grandi: "Il risultato può aiutare anche De Laurentiis nella missione di costruire una squadra competitiva e nella definizione della questione allenatore".