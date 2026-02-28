Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Tridente per giovani, il Napoli ci riprova"

Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Apre così l'edizione odierna La Gazzetta dello Sport: "Tridente per giovani, il Napoli ci riprova". Al centro spazio all'Inter con "Scudetto ad ogni costo: Chivu ordina: al derby col maxi vantaggio. Il piano per evitare il finale di Inzaghi Davanti idea Thuram-Bonny". 

Taglio altro destro dedicato alla super sfida tra Spalletti e Gasperini di domani sera: "Gasp contro Spalletti: Perché c’è in palio più del quarto posto". 