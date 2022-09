La Georgia non andrà al Mondiale, ma Kvaratskhelia è stato super in Nations: i dati

Non andrà al Mondiale Kvaratskhelia ma la Nations League ha rappresentato un’ulteriore vetrina per il suo talento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non andrà al Mondiale Kvaratskhelia ma la Nations League ha rappresentato un’ulteriore vetrina per il suo talento. La Georgia è stata promossa in lega B, Kvara ha realizzato 5 gol (l’ultimo ieri), 3 assist e ha determinato un’autorete contro la Macedonia del Nord. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno.