Retroscena Conte: ecco cos'ha fatto con alcuni calciatori durante le vacanze

Vacanze sì, ma moderate. Perché è giusto rimettere benzina nel motore dopo una stagione clamorosa culminata con l'inaspettata vittoria dello Scudetto, ma è giusto anche restare sul pezzo. Il diktat di Antonio Conte è questo, da sempre. E l'edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena sui contatti avuti tra l'allenatore salentino e alcuni dei suoi giocatori:

"Conte ha sentito telefonicamente i suoi senatori, lasciando però lo spazio giusto per poter ricaricare le pile. Annunciati anche il ds Manna e De Laurentiis, che potrebbe passare per i primi faccia a faccia dell'anno: ha vissuto le ultime ore tra Capri e Ischia, sarà in città fino a giovedì, parteciperà a un panel in programma al Film Festival di Giffoni al mattino e poi volerà immediatamente a Dimaro per incontrare la squadra all'arrivo"