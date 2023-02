La moviola della Gazzetta: "Eccessivo il rosso a Kolo Muani"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Eintracht Francoforte-Napoli, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Eintracht Francoforte-Napoli, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Pericolo rigore all’11’ sull’incursione in area azzurra di Kolo Muani, che cade nella morsa tra Kim, Lobotka e Zielinski, per il portoghese Dias non c’è nulla e la decisione appare corretta. Al 19’ è il Napoli a chiedere rigore per un “mani” di Ndicka su respinta coi pugni di Trapp a seguito di corner, ma si tratta di palla inattesa.