La probabile della Gazzetta - Tre cambi rispetto alla squadra che ha battuto la Juve

Dopo la vittoria sulla Juventus nella finale di Coppa Italia il Napoli ritorna a giocare anche in campionato con qualche novità di formazione. Secondo il possibile 11 ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport, tra i pali ci sarà Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana ci saranno Demme, Fabiàn e Zielinski, mentre in attacco spazio per Milik con Politano ed Insigne sugli esterni.