La strage dei mancini: in due settimane saltata tutta la catena di sinistra

Baroni è l’unico ad aver battuto due volte il Napoli in stagione. Ma quello di Conte è anche un gruppo capace di rialzarsi

La strage dei mancini: in due settimane saltata tutta la catena di sinistra. Così il Corriere dello Sport in edicola riassume l'incredibile emergenza sulla corsia mancina: "La priorità è la ricostruzione del mosaico che in due settimane ha visto saltare l’intera catena di sinistra: caduti in fila i due terzini Olivera e Spinazzola, e l’ala Neres. La strage dei mancini e la moltiplicazione dei problemi tecnico-tattici che ora il tecnico dovrà risolvere in vista della Lazio. La terza sfida da dicembre. La prima dopo le due sconfitte andate in archivio in Coppa Italia e in campionato:

Baroni è l’unico ad aver battuto due volte il Napoli in stagione. Ma quello di Conte è anche un gruppo capace di rialzarsi, di reagire, di ritrovare forze inaspettate scavando nell’anima di una squadra forgiata nel fuoco dei sacrifici e della tenacia. È già accaduto in passato: dopo l’ultima sconfitta in campionato, proprio con la Lazio al Maradona, gli azzurri hanno messo in fila sette vittorie e due pareggi.