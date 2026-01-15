Lang non ha preso bene il cambio: non si placano le voci di mercato

vedi letture

Noa Lang ieri è uscito forse sul più bello, quando stava accendendosi anche se sempre a tratti. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport: "L’olandese non ha preso bene la sostituzione e ci sta, visto che sta facendo di tutto per provare a trovare fiducia e continuità. E le sirene del mercato non si placano certamente: in Turchia c’è la fila per Lang, che però al momento non sembra attratto da questa prospettiva. Però ha bisogno di giocare per provare ad andare al Mondiale con l’Olanda. E il Napoli di vendere per poter fare mercato".