Le aperture spagnole - Dramma a Barcellona: Messi non rinnova il contratto con i blaugrana

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 6 agosto 2021. Chiaro che in primo piano ci sia la notizia dell'addio ufficiale di Leo Messi dal Barcellona. Di seguito tutti i titoli.

Marca

"Il Barça si lascia scappare a Messi"

I blaugrana non accettano i soldi de LaLiga e perdono il miglior giocatore della loro storia. Nella sua dichiarazione ufficiale, il club spagnolo cita "ostacoli economici e strutturali". Laporta darà le spiegazioni oggi.

As

"Non continuerà"

Il Barcellona annuncia che Lionel Messi non rinnoverà e incolperà per questo LaLiga. La marcia indietro avviene dopo le critiche del club blaugrana all'accordo tra Tebas e CVC.

Sport

"Dramma, Messi se ne va!"

Il Barcellona comunica di non poter rinnovare il contratto dell'argentino per "ostacoli economici e strutturali". I blaugrana però non ci stanno ed incolpano LaLiga, mentre Messi, un anno dopo il burofax, saluta. Il fuoriclasse argentino era comunque abbattuto ed incredulo. Adesso dovrà trovare un'altra destinazione.