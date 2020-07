Le pagelle di De Paul: "Pronto per il salto di qualità, il Napoli l'ha studiato"

È l'uomo del momento in casa Udinese (più di Lasagna e Musso) e sta dimostrando di essere pronto per il definitivo salto di qualità. Anche di fronte a una squadra che lo ha sempre apprezzato, Rodrigo De Paul fornisce una prestazione di altissimo livello: il Napoli va sotto a causa di una sua rete e nel finale va a un passo dalla doppietta, ma Koulibaly salva sul tocco sotto dell'argentino, che aveva superato Ospina. "Puntuale e intelligente" per la Gazzetta dello Sport, "vive una partita strana, quasi in disparte, salvo poi colpire al momento giusto" secondo Il Corriere dello Sport. Giudizi positivi ovunque, ennesima conferma delle qualità dell'ex Racing e Valencia. Sarà difficile che resti ancora in Friuli.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 6,5