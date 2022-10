Le probabili della Gazzetta - Sono quattro i dubbi di Spalletti

Quattro dubbi di formazione per Luciano Spalletti.

Quattro dubbi di formazione per Luciano Spalletti. Nel grafico proposto dalla Gazzetta dello Sport sulla formazione che sfiderà l'Ajax, restano aperti quattro ballottaggi in casa azzurra: Olivera-Mario Rui, Anguissa-Elmas, Kvara-Elmas, Politano-Lozano. Al posto di Rrahmani dovrebbe esserci invece Ostigard, così come Raspadori guiderà l'attacco con Osimhen inizialmente in panchina.

NAPOLI (4-3-3); Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.