Le squadre più giovani della Serie A: i dati del Napoli a confronto con le altre big

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali sono le squadre più giovani della nostra Serie A? Prova a rispondere l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si è soffermato sull'età media delle squadre di Serie A. La squadra più giovane è il Milan con 25,7 anni. Seguono nell'ordine Napoli (26), Atalanta (26,2), Juve e Roma (26.6) ed infine Inter (28,2).

