"Li pressiamo alti e tu fai gol": il dialogo all'intervallo Mertens-Osimhen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La profezia di Dries Mertens. Simpatico retroscena svelato sull'attaccante belga e su Victor Osimhen dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Quando Victor Osimhen è rientrato in campo dopo l’intervallo di sabato, sotto di un gol con l’Udinese, si è ritrovato davanti Dries Mertens che aveva appena completato il riscaldamento. Il belga dopo aver abbracciato i suoi compagni ha afferrato per le braccia il nigeriano gli ha detto in inglese: 'Amico, li pressiamo alti e tu fai gol. Tranquillo!'.

La sicurezza trasmessa da Ciro è stata recepita da Victor che già nello spogliatoio aveva ascoltato i consigli di Luciano Spalletti. Di fatto appena il Napoli ha alzato i ritmi per uno con la velocità di Osimhen è stato come un gioco andare a segnare la sua terza doppietta in campionato, quarta stagionale calcolando quella di Leicester in Europa League.