Lobotka ko, ieri l'intervento per un ascesso tonsillare: non andrà neanche in nazionale

Stanislav Lobotka in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato ieri mattina un drenaggio di ascesso tonsillare. Il centrocampista slovacco è già tornato a casa, ma non è a disposizione per la trasferta di Roma, ovviamente. Il Corriere del Mezzogiorno, inoltre, fa sapere che questo problema ha costretto l'ex Celta Vigo a saltare anche gli impegni con la Slovacchia. Il centrocampista non andrà dunque in nazionale.