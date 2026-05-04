Caso Rocchi, Repubblica: i pm interrogheranno il club referee dell'Inter

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Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte pressioni nelle designazioni arbitrali.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte pressioni nelle designazioni arbitrali. Come riportano Corriere della Sera e Repubblica, al centro delle indagini ci sarebbe un sistema di contatti tra dirigenti e mondo arbitrale, con riferimento anche all’Inter. Emblematica la frase attribuita a Gianluca Rocchi in una telefonata con Andrea Gervasoni: “Non lo vogliono più vedere”, in riferimento a un arbitro non gradito. Nella conversazione emerge anche il nome di Giorgio, che secondo gli inquirenti potrebbe essere Giorgio Schenone, “club referee manager” nerazzurro.

Caso Rocchi, i pm interrogheranno il club referee dell'Inter

Secondo Repubblica “Schenone verrà convocato nei prossimi giorni”, mentre il pm Maurizio Ascione intende approfondire il ruolo di queste figure nei rapporti con gli arbitri. Tra i temi sotto esame anche le preferenze su alcune designazioni: Doveri considerato sgradito, Colombo invece gradito. L’indagine resta aperta: “Ci sono altre intercettazioni” tra Rocchi e dirigenti di Serie A, contatti che, secondo regolamento, non dovrebbero avvenire. Un quadro ancora in evoluzione.