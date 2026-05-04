Mercato flop? Repubblica: KDB e Lang colpi di Manna, per Lucca e Beukema c'entra Conte

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Il Napoli ha sbagliato il mercato estivo? L'edizione odierna de La Repubblica parla di qualche nuovo arrivo errato e fa il punto sulle responsabilità: "Qualche acquisto l’ha sbagliato il club (in primis quelli di De Bruyne e Lang, due idee del ds Giovanni Manna), per Lucca e Beukema c’è stata invece la corresponsabilità dell’allenatore. Ma c’era la necessità di rimpolpare anche numericamente l’organico ed era quasi fisiologico che non tutte le ciambelle venissero col buco, con 11 nuovi arrivati.

Di De Bruyne si sapeva che fosse un’idea del ds, del resto se ne vantava a inizio stagione, gongolava nelle interviste. Sembrava un grande colpo. Sembrava, appunto. In realtà De Bruyne si è comportato tutto l’anno come un ex giocatore. È un lusso che questo Napoli non può permettersi. Lucca e Beukema sono stati voluti anche dal tecnico. Ricordiamo i suoi elogi a Lucca dopo Napoli-Udinese dello scorso anno. Lucca è stato irrilevante. E Beukema francamente si è attestato notevolmente lontano dalla sufficienza".