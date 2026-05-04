Riecco Di Lorenzo: Conte ha già un'idea in vista di Napoli-Bologna
Il Napoli si prepara alla sfida contro il Bologna con una possibile buona notizia per Antonio Conte. Lunedì 11 maggio, al Maradona, gli azzurri potrebbero ritrovare dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo, pronto a riprendersi la fascia da capitano. Iterzino era già tornato tra i convocati a Como, partendo dalla panchina dopo il lungo stop. L’ultima presenza risale al 31 gennaio contro la Fiorentina, prima dell’infortunio e della successiva operazione al piede.
Di Lorenzo titolare in Napoli-Bologna?
Ora il rientro è sempre più vicino: “Si candida a tornare in campo proprio contro il Bologna”, scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Una soluzione preziosa per il Napoli, che recupera esperienza e leadership in un momento chiave della stagione.
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