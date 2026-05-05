Lukaku oggi incontrerà Conte: stavolta sarà impossibile sottrarsi al confronto
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Quando era tornato due settimane fa non aveva incontrato né Conte né la squadra. Ma stavolta, inevitabilmente, sarà diverso.
Romelu Lukaku è atterrato ieri sera a Capodichino; stamattina sarà a Castel Volturno e, vogliano o non vogliano, lui e Conte dovranno incontrarsi. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Forse anche dirsi qualcosa, chissà. Però al faccia a faccia sarà impossibile sottrarsi, si legge.
L'attaccante aveva annunciato, due settimane fa, che si sarebbe ripresentato immediatamente dopo la gara con il Como. Mancano tre giornate alla fine della stagione, per lui ci sarà posto in panchina e poi si vedrà. Ma il Mondiale era l'obiettivo di Lukaku, che è presumibilmente al suo ultimo giro di giostra. Quando era tornato due settimane fa non aveva incontrato né Conte né la squadra. Ma stavolta, inevitabilmente, sarà diverso.
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